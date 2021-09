Marienburg: Ideen für künftige Nutzung sind da

Die Marienburg bei Zell soll in Teilen weiterhin kirchlich genutzt werden, nicht mehr als Kirche der Jugend, sondern als Mehrgenerationenkirche. Auf diese für den Zeller Hamm positive Nachricht vonseiten des Bistums Trier (die RZ berichtete) ging der Zeller Verbandsgemeinde-Bürgermeister Karl Heinz Simon während der jüngsten Ratssitzung am Mittwoch in der Zeller Schwarze-Katz-Halle ein. Dabei wurde deutlich, dass Bistum, Kommunen und Interessengemeinschaft ProMarienburg nun gemeinsam an tragfähigen Lösungen für eine künftige Nutzung des für die Region so wichtigen Gebäudeensembles arbeiten. Mit einem „Wermutstropfen“ hielt Simon aber auch nicht hinter dem Berg.