Plus Mittelstrimmig

Manege frei auf dem Strimmiger Berg: Wenn Kinder zu Artisten werden

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Bis das Programm für die Zirkusvorstellung steht, muss im Vorfeld eifrig geübt werden. Dazu ist es notwendig, den Anweisungen der Profiartisten zu folgen. Die Grund- und Vorschüler vom Strimmiger Berg müssen sich ganz schön konzentrieren, damit später alles klappt. Fotos: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten Wirtz

Lesezeit: 2 Minuten

Einmal ein Star in der Manege zu sein, wird für die Grund- und Vorschulkinder vom Strimmgier Berg jetzt Realität. Eine Woche lang dürfen die Kinder in die Rolle von Clowns, Artisten und Akrobaten schlüpfen. Das Schulprojekt des Zirkus Baldini gibt nicht nur Einblick in die Zirkuswelt, es hat für die jungen Teilnehmer auch einen pädagogischen Mehrwert.