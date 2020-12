Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 17:17 Uhr

Malereien aus der Feder des Bernkastelers Franz Freund Die Deckenmalereien in der Pfarrkirche St. Martin Briedel hat der Bernkasteler Maler Franz Freund in den Jahren 1780 bis 1785 geschaffen. Er zeichnete auch für die Ausmalung der Klosterkirche Springiersbach verantwortlich.