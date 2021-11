Mängel in Kita Kaimt: Zell dringt auf Abhilfe

Am maroden Gebäude der Kindertagesstätte St. Jakob im Zeller Stadtteil Kaimt sind dringend Reparaturarbeiten nötig – und das nicht erst seit gestern. Um sicherheitstechnische Mängel möglichst rasch zu beheben, wird sich die Stadt Zell mit rund 19.000 Euro an den Kosten entsprechender Ausbesserungen beteiligen. So hat es der Stadtrat während seiner Sitzung am Montag in der Schwarze-Katz-Halle beschlossen. Wobei die Moselstadt, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Lothar Bremm hervorhob, hier gar nicht in der Pflicht sei, da das Kitagebäude der Kirchengemeinde gehöre und das Bistum Trier über die Kita gGbmH Träger der Einrichtung sei. Auch ist er traurig darüber, wie zäh sich die Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung für den weiteren Betrieb der Kita gestaltet. Auch verweigerte es der Rat einmal mehr, dem Bistum in der Frage künftiger Kostenbeteiligungen einen Blankoscheck mit Rechtsanspruch auszustellen.