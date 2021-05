Nach und nach bereitet sich die Stadt Ulmen auf barrierefreien Tourismus vor. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates haben die Ratsmitglieder zwei weitere Projekte auf den Weg gebracht, die es Menschen mit Beeinträchtigungen erleichtern soll, die Stadt sowie das Maar und den Jungferweiher zu besuchen. So sollen grobes Pflaster und eine Treppe am Maar weichen.