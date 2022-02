Lutzerath plant großes Fotovoltaikprojekt: VG will selbst bauen statt verpachten

Die Energiewende soll endlich Fahrt aufnehmen und der Strom mit der Kraft von Wind und Sonne entstehen. Dabei geht es in einigen Regionen schneller voran als in anderen. Während sich in Kaisersesch oder im Hunsrück die Windräder aneinanderreihen, gibt es in der VG Ulmen noch kein einziges Exemplar. Und, ganz unabhängig vom Standort, dauert es oft Jahre, bis entsprechende Projekte umgesetzt werden können. Die VG Ulmen ist sich sicher: „PV-Anlagen werden nicht gebaut und betrieben, um die Pacht zu bezahlen.“ Daher will sich die Kommune auch entsprechende Gewinne sichern. Ein Vorgehen, das aus Sicht von Firmen, die Fotovoltaikanlagen entwickeln, in den freien Markt eingreift.