Plus Cochem

Lukratives Geschäft in Cochem: Die gebrauchte Lizenz zum Erfolg

i Ronny Schausten und seine Frau Nicole haben zusammen ihr Business in Cochem aufgebaut. Sie verkaufen legal gebrauchte Microsoft-Lizenzen an Unternehmen, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Foto: Viktoria Schneider

Die Preise für Softwarelizenzen wie Word oder Excel können für Unternehmen oft in die Tausende gehen. „Geht das nicht billiger?“, fragen sich viele, so auch der Unternehmer Ronny Schausten. Er hat sich mit seiner Firma s2 Software in Cochem selbstständig gemacht und verkauft gebrauchte Microsoft-Lizenzen an Geschäftskunden. Hier liegt nämlich großes Einsparpotenzial: Gebrauchte Lizenzen haben keine Abnutzungserscheinungen und funktionieren genauso gut wie an Tag eins.