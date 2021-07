Lüxeberg und Neuerburger Kopf in Wittlich: Wandern auf den ältesten Vulkanen der Vulkaneifel

Wittlich gehört seit Kurzem mit den ältesten Vulkanen der Region zum Geopark Vulkaneifel. Doch wie attraktiv für Touristen sind der Lüxeberg und der Neuerburger Kopf? Das schöne Wetter der vergangenen Tage hat viele begeisterte Wanderer zu einer Tour an der frischen Luft gelockt. Ein häufiges Ziel war dabei wahrscheinlich die Vulkaneifel mit ihrer großen geschichtlichen und landschaftlichen Vielfalt. Doch wer bei einer kleinen Wanderung Vulkane sehen will, muss nicht gleich nach Daun, Manderscheid und Co. In Wittlich befinden sich die ältesten Vulkankegel des Geoparks, zu dem sich die Säubrennerstadt seit Kurzem auch zählt. An den beiden Vulkanen möchte die Stadt nun durch Informationstafeln und neue Wanderwege Wanderer auf die Region aufmerksam machen.