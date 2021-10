Lüftungszeitpunkt sichtbar: VG Zell hat CO2-Ampeln gekauft Losgelöst von der Debatte um Lüftungsanlagen hat die VG Zell dem Bürgermeister zufolge für die Grundschulen (und Kitas) in ihrer Trägerschaft sogenannte CO2-Ampel angeschafft. Und zwar in einem Umfang, der zuvor mit den Schulen abgestimmt worden sei. Sie warnen bei einem zu hohen CO2-Gehalt in der Luft (mehr als 1000 Parts per Million).

Direkt sage der CO2-Gehalt zwar nichts über die etwaige Virenlast in einem Raum aus. Aber die Ampel lasse Rückschlüsse auf die Aerosolkonzentration zu. Ist die Luft in einem Raum verbraucht (zu hoher CO2-Gehalt), steigen nämlich auch Aerosolbelastung und mithin das Infektionsrisiko. So wird der nötige Lüftungsturnus sichtbar. dad