Das Scannen eines QR-Codes, die nur eine Minute später folgende Erinnerung, man solle auch daran denken, sich wieder auszuchecken: Der Umgang mit der Luca-App ist in den vergangenen Monaten Alltag geworden. Doch was bringt die digitale Kontaktnachverfolgung, die in der Region quasi zum Standard erhoben wurde? Die RZ hat beim Gesundheitsamt und Gastronomen nachgefragt.