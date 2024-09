Long-Covid-Patienten fühlen sich abgehängt: Betroffene aus Ulmen fordern mehr Akzeptanz

Beim Treppensteigen kommt sie schnell aus der Puste, Gespräche werden von starken Hustenanfällen unterbrochen und das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. Seit nahezu zwei Jahren leidet Brigitte Pauli an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung. Um besser mit der Situation klarzukommen und ihre bisherigen Erfahrungen mit anderen zu teilen, hat die 64-Jährige aus Masburg jetzt eine Selbsthilfegruppe (SHG) gegründet. Gemeinsam mit dem Ehemann von Evelyn Hay, einer weiteren Betroffenen aus Gillenbeuren.

Bis zum Januar 2021 stand Brigitte Pauli noch mit beiden Beinen fest im Berufsleben. Neben ihrem Job als Masseurin in Bad Bertrich hatte sie sich ein Fußpflegestudio in Masburg aufgebaut. Alles war gut, bis Ehemann Werner sich während eines Krankenhausaufenthalts mit Covid infizierte und auch seine Frau angesteckt hat. „Ich wollte das zuerst gar nicht wahrhaben. Ich dachte, ich bekäme das nicht“, sagt Brigitte Pauli.

In ihrem Job hatte die Masseurin viel mit Menschen zu tun, aber unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen fühlte sie sich gut geschützt. Außerdem vertraute die agile Frau auf ein funktionierendes Immunsystem. Von ersten Anzeichen einer „normalen“ Erkältung ließ die Masburgerin sich deshalb zuerst einmal nicht aus der Ruhe bringen. „Nach ein paar Tagen wurde der Husten aber schlimmer und als ich dann auch nichts mehr gerochen und geschmeckt habe, kam mir der Gedanke, dass ich mich mit Covid angesteckt hatte“, gesteht sie.

Nicht mehr zur Lebensfreude zurückgefunden

Nach einem schweren Verlauf, der rund vier Wochen dauerte und mit einer Lungenembolie endete, die im Krankenhaus behandelt werden musste, fand die aktive lebensbejahende Eiflerin nicht mehr zu ihrer gewohnten Lebensfreude zurück. „Ich war immer sehr schnell erschöpft und konnte mit größeren Menschenansammlungen gar nicht mehr umgehen“, bedauert sie. Das ging so weit, dass Brigitte Pauli nicht mehr zum Einkaufen in den Supermarkt gehen konnte, von Familienfeiern oder öffentlichen Veranstaltungen ganz zu schweigen.

Ganze zehn Monate konnte Brigitte Pauli nicht arbeiten. Dem Krankenhausaufenthalt folgte eine vierwöchige Reha an der Nordsee. „Die Therapie, vor allem die Atemübungen, taten mit gut, doch geheilt wurde ich dort nicht“, sagt sie. Dennoch nahm sie peu à peu ihre Arbeit als Masseurin wieder auf. Zuerst nur für zwei Stunden am Tag. „Mehr ging auch nicht, weil ich danach fix und fertig war“, erinnert sie sich.

Vor der Erkrankung habe ich alle Arbeiten mit Leichtigkeit erledigt und nebenbei noch Fußpflege betrieben. Das wäre jetzt für mich undenkbar. Brigitte Pauli

Im Haushalt war sie auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen und das Spielen mit den Enkelkindern, das ihr früher so viel Freude bereitet hatte, ermüdete sie schnell. „Vor der Erkrankung habe ich alle Arbeiten mit Leichtigkeit erledigt und nebenbei noch Fußpflege betrieben. Das wäre jetzt für mich undenkbar“, sagt sie wehmütig. Ihren Nebenjob hat sie deshalb schweren Herzens aufgeben müssen. Ihren Hauptberuf als Masseurin nahm sie nach zehnmonatiger Auszeit wieder auf. Bis zum Erreichen des offiziellen Rentenalters, ein halbes Jahr später, hielt sie durch.

Nachdem der Druck, täglich funktionieren zu müssen, mit Rentenbeginn nachließ, kam Brigitte Pauli besser mit den Symptomen der Covid-Erkrankung klar. Doch verschwunden waren diese noch immer nicht. „Dann habe ich irgendwann in der Rhein-Zeitung von einer Selbsthilfegruppe in Kastellaun gelesen und meinen Mann gebeten, mich dort hinzufahren“, sagt sie. Eine so weite Strecke allein mit dem Auto zurückzulegen, wäre sie nicht in der Lage gewesen.

Austausch mit anderen Betroffenen tut gut

Doch der Austausch mit anderen Betroffenen hat Brigitte Pauli gut getan. „Ich hatte das Gefühl, das viele Leute die Erkrankung nicht ernst nehmen. In der Gruppe habe ich aber viel Verständnis erfahren und Menschen getroffen, denen es genauso geht wie mir“, freut sie sich. Die SHG im Hunsrück, die anfangs aus nur zwei Teilnehmern bestand, fand großen Anklang. Inzwischen suchen dort rund 25 Betroffene im Alter zwischen 30 und 64 Jahren regelmäßig den Austausch. Die meisten davon sind Frauen.

In Kastellaun hat Brigitte Pauli auch Evelyn Hay aus Gillenbeuren kennengelernt. Die 46-jährige Mutter von zwei Teenagern leidet ebenfalls unter den Langzeitfolgen der Covid-Erkrankung. Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Vergesslichkeit, Kopf- und Gliederschmerzen gehören zu den Faktoren, die die Lebensqualität der Erzieherin deutlich einschränken. Evelyn Hay kann ihrem Beruf in einer Behinderteneinrichtung immer noch nicht nachgehen, obwohl sie bereits im Dezember 2020 an Covid erkrankte.

„Ich kann mich nur schwer konzentrieren und vergesse so viel“, beklagt sie. Auf Anraten ihrer Ergotherapeutin schreibt Evelyn Hay sich mittlerweile alle wichtigen Dinge auf und liest sie jeden Morgen erneut durch, um den Tag zu strukturieren so gut es geht. „Ich mache Übungen, die für Demenzkranke vorgesehen sind. Das macht mir Angst“, sagt sie.

Furcht vor dauerhafter Erkrankung

Die Furcht davor, nicht mehr richtig gesund zu werden, sitzt auch Brigitte Pauli im Nacken. Gegen den Husten inhaliert sie täglich mehrmals eine Kochsalzlösung. Spaziergänge sind inzwischen wieder möglich. „Jedoch nur in einem Tempo, in dem mich meine 89-jährige Mutter mit dem Rollator überholt“, gibt sie scherzend zu. Obwohl ihr gar nicht zum Scherzen zumute ist, versucht Brigitte Pauli ihr Schicksal so gut es geht anzunehmen. „Es nützt nichts, wenn ich Trübsal blase, aber ich kann eben vieles nicht mehr so machen, wie vor der Erkrankung“, bedauert sie.

Inzwischen haben sich die beiden betroffenen Frauen sehr intensiv mit der Krankheit und ihren Symptomen auseinandergesetzt. Therapien und Übungen helfen, den Alltag besser zu bewältigen, auch wenn beide noch weit von ihrem früheren Leben entfernt sind. Um auch für andere Betroffene in der Nähe ein Hilfsangebot zu schaffen, haben die beiden Frauen, unter Mithilfe von Evelyns Ehemann Timo und der Unterstützung der SHG Kastellaun, ebenfalls eine Selbsthilfegruppe gegründet.

Damit wollen sie sich nicht von der SHG in Kastellaun abnabeln, vermutlich werden sie die Gruppe auch weiterhin besuchen. Aber es soll ein zusätzliches Angebot in der näheren Umgebung geschaffen werden, zu dem auch Betroffene kommen, die den weiten Weg in den Hunsrück nicht auf sich nehmen wollen oder können.

„Möglicherweise sind hier in der Gegend mehr Leute betroffen, als man denkt und die sollen zum Austausch gern in die Gruppe kommen“, sagen die beiden. Neben Erfahrungsaustausch sind auch Vorträge von Ärzten, Behörden und Experten vorgesehen. Ein zusätzliches Problem ist, dass die Krankheit nicht anerkannt wird und therapeutische Angebote deshalb aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Auch darum geht es bei den Gesprächen der SHG.

Die Long-Covid-Selbsthilfe-gruppe Eifel trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat im Haus am Maar, in der Lay 4, in Ulmen. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 11. Januar, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Nähere Infos gibt es bei Brigitte Pauli unter Tel. 02653/1429 oder Timo Hay unter Tel. 0172/650 37 87.