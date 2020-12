Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 14:56 Uhr

Kaifenheim

Longboard geht in Kaifenheim zu Bruch: Pkw-Fahrer macht sich aus dem Staub

Ein älterer Pkw-Fahrer war am Samstag gegen 19.15 Uhr vermutlich in einem dunklen Seat Leon auf der Hauptstraße in Kaifenheim unterwegs, als ein 13-jähriges Kind mit seinem Longboard aus einem Hof auf die Fahrbahn fuhr. Das Kind bemerkte den Pkw und sprang ab. Das Auto dagegen fuhr mit einem Reifen auf das Longboard auf und hielt an. Der Fahrer gestikulierte wild und fuhr schließlich weiter. Das Longboard zerbrach dabei unter dem Reifen. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.