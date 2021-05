Bei der Diskussion um die Müllabfuhr aus der Bergstraße in Ediger-Eller zeichnet sich eine für die Anwohner erfreuliche Lösung ab. Angedacht ist nun eine einschränkte Abholung der Abfälle direkt an den Häusern in der Bergstraße, sofern eine Zufahrtsmöglichkeit von der Kreisstraße 22 über die ehemalige Kreisstraße 19 in die Bergstraße besteht. Dies kündigte Landrat Manfred Schnur im Werkausschuss an.