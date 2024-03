Plus Senheim

Literatenweg wird zum Kreuzweg: 14 Stationen laden in Senheim zum Innehalten ein

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Literatenweg wird zum Kreuzweg Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Seit rund 20 Jahren gibt es sie: die 14 farbigen Holzstelen am Moselhöhen-Wanderweg von Senheim hinauf in den Hunsrück. In der Regel wird der sogenannte Literatenweg einmal jährlich mit Geschichten oder Gedichten bekannter oder auch weniger bekannter Autoren bestückt, mit dem Ziel, die Wanderer auf dem Weg zum Innehalten zu ermutigen. Doch vor Ostern erlangt der Weg noch eine andere Bedeutung.