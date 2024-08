Plus Klotten/Cochem

Lions Club unterstützt Jukusch Klotten: Sommerferienkurse für Kinder fördern kulturelle Bildung

i Die Kinder der Jugendkunstschule freuten sich über die Spende vom Cochemer Lions Club. Für das reichhaltige Programm benötigt die Einrichtung regelmäßig Unterstützung von Sponsoren. Foto: Carlotta Träger/Jukusch Klotten

Vertreter des Cochemer Lions Club haben jüngst der Jugendkunstschule (Jukusch) in Klotten einen Besuch abgestattet. Dabei erklärten die Kinder vom Ferienkurs „Schatzkarten“ Lions-Präsident Frank-Michael Uhle sowie Heribert Steffens, wie sie Papier so bearbeitet haben, dass es alt und wertvoll aussieht, wie sie mit Federn und Tinte darauf zeichnen und am Schluss mit etwas Knetgummi sogar ein Siegel darauf stempeln.