Lieger feiern: Kindergarten vor 40 Jahren eröffnet

Von Heinz Kugel

i Der Lieger Ortsbürgermeister Heinz Zilles (links) freut sich mit VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz (Cochem, 2. von links) über die gelungenen Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag des Lieger Kindergartens. Das Team um die Leiterin Carina Matheus (Mitte) präsentierte ein buntes Programm, das auch Elternsprecher Thomas Wickert (rechts) begeisterte. Foto: Heinz Kugel

Bereits seit 40 Jahren ist in dem Hunsrückort Lieg fröhliches Kinderlachen zu hören, denn es sind viele junge Familien, die sich hier ansiedeln. Die Infrastruktur sei einfach klasse, erzählen junge Eltern bei der Feier zum 40-jährigen Geburtstag des Kindergartens in der Hunsrückhalle, Motto: „Heute tauchen wir in unsere Unterwasserwelt“.