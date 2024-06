Plus Löf/Cochem

Liebeserklärung an die Menschen der Mosel: Ernst Heimes aus Löf schreibt Familienroman

Von Dieter Junker

i Eine Liebeserklärung an die Region und ihre Menschen: Ernst Heimes mit seinem neuen Buch „Inmitten von allem der Fluss“. Foto: Dieter Junker

Es ist eine Liebeserklärung an die Menschen an der Mosel. Und es ist sicher das persönlichste Buch, das Ernst Heimes bisher geschrieben hat. „Inmitten von allem der Fluss“ ist ein Generationenroman, basierend auf der eigenen Familiengeschichte, in Cochem und Cond spielend, der die Leser eintauchen lässt in die Geschichte der Mosel im vergangenen Jahrhundert.