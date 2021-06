Zwischen Kelberg-Zermüllen und Müllenbach ist das letzte der insgesamt 29 Straßenschilder, die auf die internationale Anerkennung des Natur- und Geoparks Vulkaneifel durch die Unesco hinweisen, angebracht worden. „Schaut her, hier beginnt eine besondere Region!“ – So lautet nach den Worten von Andreas Schüller der Appell der 29 Schilder, die nun an den Autobahnen und Bundes-, Land- und Kreisstraßen der Vulkaneifel auf das Gütesiegel der Vereinten Nationen (siehe Zusatztext) hinweisen.