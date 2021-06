Leserin lobt Impfzentrum

Marianne Alt (75) aus Müden hat die RZ an erfreulichen Erfahrungen mit dem Impfzentrum teilhaben lassen. Sie schreibt: „Ich kann mein zuständiges Impfzentrum Landkern (Cochem-Zell) nur loben! Als Muttertagsgeschenk meldete mich mein auswärts lebender Sohn übers Land online dort am 8. Mai um circa 12 Uhr an, bereits um circa 20.30 Uhr kam die Eingangsbestätigung nebst Impfterminen: 1.