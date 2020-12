Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 20:00 Uhr

Pünderich

Leitplanke stoppt Auto bei Pünderich: Fahrer (29) aus Cochem-Zell alkoholisiert

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 3.32 Uhr auf der B 53 in der Gemarkung Pünderich ereignet: Ein aus Richtung Traben-Trarbach fahrender BMW kommt im Kurvenbereich der Einfahrt Pünderich von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke. In der Folge schleudert das Auto über die Verkehrsinseln der Einfahrt Pünderich und kollidiert abermals mit der Schutzplanke hinter der Einmündung. Diese wird derart stark verformt, dass der Pkw erst und im Straßengraben zum Liegen kommt.