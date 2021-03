Leiter des Cochemer Gesundheitsamts: „Wir würden am liebsten Tag und Nacht durchimpfen“

Und auf einmal war alles anders: Seit genau einem Jahr bestimmt die Pandemie das Leben der Menschen im Landkreis Cochem-Zell. Corona hat alles im Griff. Ein Auf und Ab, sehr hohe Inzidenzwerte, geschlossene Hotellerie und Gastronomie, geschlossene Schulen und Einzelhandelsgeschäfte. Kein Sport in Gruppen, Kontaktbeschränkungen, das Leben war auf einmal ein anderes und ist es immer noch. Einige Menschen haben die Pandemie seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Von Berufs wegen. Dazu gehört auch Dr. Ernst Hilger, der Leiter des Cochem-Zeller Gesundheitsamtes, einer Abteilung der Kreisverwaltung Cochem-Zell. Seit 1988 ist Hilger in Cochem tätig. Das vergangene Jahr und vermutlich auch noch viele weitere Monate sind für ihn eine Ausnahmesituation. „Aber nicht nur für mich, sondern für alle Menschen“, sagt der Mediziner im RZ-Gespräch. Und dennoch. Die Verantwortung, die er trägt, ist eine besondere. Im Interview erzählt der 64-Jährige, wie er das vergangene Jahr erlebt hat und wie er in die Zukunft blickt.