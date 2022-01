Nicht alleine am Küchentisch arbeiten, sich austauschen, von neuen Kontakten profitieren: Die großen Vorteile der Dorfbüros, sogenannten Coworking-Spaces, kommen in einer Pandemie noch nicht ganz zur Geltung. Trotzdem hat in Ediger-Eller, nur 13 Monate nach Projektstart, das „Moselwerk“ getaufte Dorfbüro im Dezember eröffnet. Denn auch in der aktuellen Situation kann ein nur der Arbeit gewidmeter Ort ein Zugewinn für Menschen im Homeoffice sein.