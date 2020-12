Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 14:06 Uhr

Cochem

Leinen von Fahrgastsschiffen in Cochem gelöst: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter lösten in der Nacht zum Sonntag die Festmacherleinen von zwei in Cochem stillliegenden Fahrgastschiffen. Diese trieben hieraufhin ab und kollidierten im weiteren Verlauf mit einem am rechten Ufer stillliegenden Fahrgastschiff sowie einer am linken Ufer befindlichen Sportbootanlegestelle. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.