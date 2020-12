Leienkaul

„Ideen hatten wir genug,“ berichtet Daniel Hermes, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Leienkaul und Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins. Doch leider könnten nicht alle im Hinblick auf die Corona-Beschränkungen umgesetzt werden. Denn auch die Kirmes in Leienkaul-Maria Martental muss in diesem Jahr ausfallen. Aber die Kameraden der Feuerwehr Leienkaul waren sich schnell einig, dass man auch in Corona-Zeiten ein Konzept finden würde, um im kleinen Rahmen feiern zu können.