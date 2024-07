Plus Bremm/Neef Leidenschaft für die mühsamen Steillagen: Moselwinzer feiern Weinrausch in Klosterruine Von Winfried Simon i Die Weinrausch-Winzer in der Klosterruine Stuben: (von links) Christian Franzen, Michael Blümling, Kilian Franzen, Philipp Franzen, Christian Amlinger, Leon Heimes, Johannes Haupts und Martin von Sikorski. Foto: Winfried Simon Sie sind jung, qualitätsorientiert und scheuen die schwere Arbeit nicht. Schwer ist die Arbeit im Steilhang, noch schwerer in den Terrassenlagen, dort wo wegen fehlender Wege noch nicht mal der Seilzug eingesetzt werden kann. Lesezeit: 2 Minuten

Die sieben Weingüter haben Rebflächen im Bremmer Calmont (in der riesigen und berühmten Steilwand), im Neefer Frauenberg (nicht so gigantisch, aber ebenso steil) und auch im Ediger Elzhofberg (ein steiler Weinberg, der wie die anderen fast nur in Handarbeit bewirtschaftet werden muss). Die jungen Winzer im Alter zwischen 25 und 40 ...