Leeres Wahllokal: Möntenich erreicht 100 Prozent Briefwahl

Drei gut gelaunte Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Kaisersesch sitzen am Sonntagvormittag im Möntenicher Wahllokal. Alles ist ordentlich aufgebaut, auf den Tischen steht jeweils ein Spuckschutz, in der Ecke wartet die mit einem alten Vorhängeschloss versehene Wahlurne auf Wählerstimmen. Doch an diesem Tag erscheinen keine Wähler im Restaurant „Zum Elztal“, in dem das Wahllokal eingerichtet ist. Denn 100 Prozent der 101 Wahlberechtigten der Gemeinde hatten Briefwahlunterlagen angefordert – ein klares Zeichen aus dem Eifeldorf.