Die Lebensmittelvorräte in der Cochemer Tafel werden knapper, während und die Zahl der Hilfesuchenden stetig weiter steigt – „auch durch die bei uns Schutz Suchenden aus der Ukraine“, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas. Es wird für die ehrenamtlich in der Tafel Mitarbeitenden deshalb zunehmend schwieriger, die Tafelkunden ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen.