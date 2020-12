Zell

Es ist „ein lang gehegter Wunsch von vielen Zellern“, hält Lisa Pearse-Danker vom Stadtmarketing fest. Am nächsten Dienstag, 12 Mai, geht er endlich in Erfüllung: Zwischen 9 und 13 Uhr werden auf dem Marktplatz vor dem städtischen Rathaus, rund um den Schwarze-Katz-Brunnen, einige Erzeuger aus der Region frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Honig und mehr anbieten. Klar, in Zeiten, wo das Coronavirus mit allen Mitteln bekämpft werden muss, geht das nicht ohne Abstandsregeln und Hygieneauflagen. Aber, unterstreicht Pearse-Danker: „Wir wollen mit dem Zeller Wochenmarkt jetzt starten, damit wir ihn ans Laufen bekommen.“ Mindestens zwei aktuelle Trends bedient das neue wöchentliche Angebot auf jeden Fall.