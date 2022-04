Sie hat schon viele Leben gerettet und noch heute, mit 72 Jahren, stellt sie sich in den Dienst der Menschen. Auch ehrenamtlich. Dafür verleiht das Land Rheinland-Pfalz Dr. Nancy Felske aus Zell eine Verdienstmedaille. Die RZ hat die pensionierte Notärztin in ihrem Zuhause in Zell besucht.