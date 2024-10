Lange Zeit der Vakanz endet: Andreas Burg wird neuer Pfarrer im Zeller Hamm

Unter anderem für die Zeller Kirche St. Peter wird es in absehbarer Zeit einen neuen Pfarrer geben: Andreas Burg, der aus Reil stammt.

Unter anderem für die Zeller Kirche St. Peter wird es in absehbarer Zeit einen neuen Pfarrer geben: Andreas Burg, der aus Reil stammt. Foto: Kevin Rühle

Anzeige

Andreas Burg wird neuer Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Zeller Hamm. Bischof Stephan Ackermann wird ihn dazu ernennen. Das teilt Pater Matthias Brenken mit, der Pfarrverwalter der Kirchengemeinde.

Gebürtiger Reiler ist zurzeit Pfarrer in Waldbreitbach

Burg stammt aus Reil an der Mosel und ist zurzeit Pfarrer in Waldbreitbach. Er wird am 1. März 2025 seinen Dienst im Zeller Hamm beginnen. Darüber hat der Personalchef des Bistums Trier, Ottmar Dillenburg, jetzt die Kirchengemeinde informiert. Burg folgt auf Thomas Hüsch.

Hüsch war Ende März als Dekan des Pastoralen Raums Cochem-Zell und als Pfarrer der Pfarrei Zeller Hamm von Bischof Stephan Ackermann aufgrund seiner Erkrankung entpflichtet worden. Der Pastorale Raum Cochem-Zell besteht aus der VG Zell (außer Sosberg) und zum größten Teil aus der VG Cochem.