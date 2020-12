Landtagswahl: Cochem-Zeller SPD setzt aufs Duo Raab/Oster

Cochem-Zell

Im Fußball gibt es den ehernen Trainergrundsatz, ein siegreiches Team niemals zu verändern. Diesen scheinen auch die Cochem-Zeller Sozialdemokraten zu beherzigen. Denn Heike Raab (55) aus Cochem, Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Medien und Digitales, und der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster (32) aus Binningen ziehen erneut als Tandem in den Landtagswahlkampf. Raab wird sich als A-Kandidatin im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) am 14. März nächsten Jahres dem Votum der Wähler stellen, Oster geht als B-Kandidat ins Rennen. Das gaben beide jetzt bei einem Pressefrühstück zum Wahlkampfauftakt im Cochemer Hotel Villa Vinum bekannt. Unter dem Motto „Wir statt ich“ will das Duo eine Kampagne aufziehen, die die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte der Cochem-Zeller in den Vordergrund rückt. Doch welche sind das aus SPD-Sicht? Und wie geht Nähe zum Wähler in Zeiten der Corona-Pandemie?