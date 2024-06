Auf unserem Archivbild ist noch ein guter Teil der abrissreifen alten Sporthalle am Cochemer Gymnasium zu sehen. Inzwischen ist der marode Bau vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Den vom Kreistag beschlossenen Neubau wolle der Kreis nun weiter vorantreiben, hebt Landrätin Anke Beilstein in einer Mitteilung hervor. Das Landesinnenministerium habe auch ein baldige Förderbescheidsübergabe in Aussicht gestellt. Foto: Ulrike Platten-Wirtz