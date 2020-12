Cochem

Die landesweiten Aktionen „Sammeln von Bewegungsminuten“ und „#Bewegungssteine“ machen Spaß, fördern die Gesundheit und stärken die Gemeinschaft. Alle Bürger sind zur kostenfreien Teilnahme an den Aktionen eingeladen, die in Zusammenarbeit des Mondlauf-Bewegungsteams im TV Cochem mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ entstanden und erfolgreich gestartet sind.