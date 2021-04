Landesprojekt: Alf erschließt Kulturschätze fürs Internet

Hinter der Abkürzung „KuLaDig“ verbirgt sich im Grunde der konzentrierte kulturgeschichtliche Reichtum vieler Gemeinden und Städte im Land. Und dieser ist so internetgerecht aufgearbeitet, dass jeder ihn per Smartphone bequem von überall auf der Welt aus abrufen kann – sofern die Verbindung mitspielt. Jüngst ist das Moseldorf Alf als Modellkommune in das Landesprojekt aufgenommen worden, das in Langform den sperrigen Titel „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ trägt. Mit Ortsbürgermeisterin Miriam Giardini-Molzahn hat die RZ über den für Alf gewählten KuLaDig-Ansatz gesprochen und hat noch einmal nachgeschaut, welche weiteren Cochem-Zeller Gemeinden sich unter kuladig.de präsentieren.