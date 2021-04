Landesgartenschau 2026: Kommt sie an die Mosel?

Kommt die Landesgartenschau 2026 an die Mosel? Vieles spricht derzeit dafür, auch, dass vier Partner in einem Boot sitzen und sich für die Ausrichtung der renommierten Veranstaltung starkmachen. Die ersten Pro-Beschlüsse stehen in Verbandsgemeinde und Stadt Traben-Trarbach bereits, VG und Stadt Bernkastel-Kues wollten am Mittwochabend nachziehen. Dieses Quartett hat Großes vor, davon sollen auch andere Kommunen im Einzugsbereich profitieren. „Die Landesgartenschau wird auf die gesamte Region ausstrahlen“, ist sich Marcus Heintel, Bürgermeister der VG Traben-Trarbach, sicher. Was ist genau geplant, und was kostet das alles?