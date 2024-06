L199 zwischen Zell und Grenderich: Stützwände werden instand gesetzt

Der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Zell (LBM) informiert, dass auf der L 199 zwischen Zell (Merl) und Grenderich Reparaturen an den Stützwänden aufgrund von Beschädigungen durchgeführt werden. Die Instandsetzung wird von der Firma MW Construct aus Wittlich ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen rund 285.000 Euro, getragen werden diese vom Land.

Anzeige

Die Sanierungsarbeiten haben bereits begonnen und erfolgen unter halbseitiger Sperrung der L 199 bis voraussichtlich Oktober 2024. Lediglich das Montieren der Fertigteilkappen wird im Zeitraum von Mitte August bis Anfang Oktober erfolgen.

Die Arbeiten an den Stützwänden werden vor dem Baubeginn an der Moselbrücke Zell abgeschlossen sein. Somit kommt es nicht zu parallel ablaufenden Arbeiten an der L 199 und der B 53.

Die Umleitung für die Instandsetzung der Stützwände erfolgt über die B 53, B 421 sowie L 98 und wird örtlich ausgeschildert. Der LBM bittet um Verständnis.