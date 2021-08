Im Rahmen der Ausstellung „1700 Jahre Judentum in Deutschland, Land-Judentum an der Mosel“ hat der Bürgerverein Synagoge Ediger den Autor Ernst Heimes eingeladen. Er wird jetzt am Donnerstag, 5. August, ab 19.30 Uhr aus einem seiner Bücher in der ehemaligen Synagoge Ediger, Rathausstraße, lesen. Der Eintritt ist frei.