Kurzfristige Corona-Impfung: „Nachrücker“ können sich jetzt für übrig gebliebenen Impfstoff registrieren

Im Landesimpfzentrum Cochem-Zell in Landkern soll zu keiner Zeit etwas von den Wochenkontingenten an Corona-Impfstoff ungenutzt bleiben. Deshalb erleichtert es die Kreisverwaltung potenziellen „Nachrückern“ nun, an einen Impftermin in der Eifel heranzukommen.

Foto: Archiv Kevin Rühle