Die Mosel ist immer wieder geprägt worden von Migrantinnen und Migranten. Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen beeinflussten das Moseltal und seine Kultur. Seit 2500 Jahren. Ein Kunstwerk direkt am Eingang in den Calmont-Klettersteig erinnert nun an diese Migrationsgeschichte. Schülerinnen und Schüler der IGS Zell haben es gestaltet.