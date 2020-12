Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 05:00 Uhr

Kunga-Ruandahilfe: Wofür Spendengelder genutzt werden

Der Verein wurde 2015 in Bullay gegründet, dessen Mitglieder engagieren sich aber schon seit zehn Jahren in dem afrikanischen Land. Mittlerweile hat der Verein mehr als hundert Mitglieder und Partner wie den Rotary-Club und das Land Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren konnten an mehreren Schulen in Ruanda Klassenräume, Toilettenanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Zisternen gebaut und Lehrmittel angeschafft werden, in zwei Schulen werden zudem Schulspeisungen für insgesamt 250 Kinder durchgeführt. Ebenso werden Straßenkinder und ein Krankenhaus in Gikongo unterstützt.