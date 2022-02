Die Raiffeisenbank Eifeltor hat zum Jahreswechsel drei ihrer Filialen geschlossen. Übrig bleiben für die ehemaligen Standorte in Landkern, Faid und Forst noch Geldautomaten, der Schalterservice ist Geschichte – die Immobilien sollen jeweils vermietet oder verkauft werden. Kurios: Die Filiale in Forst war 2017 nach einer Geldautomatensprengung neu gebaut, der Standort in Landkern ein Jahr später umfassend saniert worden.