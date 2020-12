Daun/Hillesheim

Götz George, Senta Berger, Dietmar Bär, Miroslav Nemec, Uwe Ochsenknecht und, und, und: Gezählt hat sie wohl niemand, aber es sind sicher Hunderte von Stars, die im Rahmen der bisherigen zehn Ausgaben des Krimifestivals Tatort Eifel den Weg in die Vulkaneifel gefunden haben. Das vom Landkreis Vulkaneifel und vom Land Rheinland-Pfalz ausgerichtete Event vereint alle zwei Jahre bekannte Namen von vor und hinter der Kamera und lockt stets auch gut 6000 Gäste an. Es hat sich zum bedeutendsten Branchentreff für Deutschlands Krimischaffende in Film und Fernsehen entwickelt.