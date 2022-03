Kriegsflüchtlinge sind willkommen: Wohnraum in Maria Martental

Am 24. Februar begann für die Ukraine mit dem Überfall der russischen Truppen auf ihr Land das Grauen des Krieges. Mehrere Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch im Kreis Cochem-Zell sind bereits rund 200 Flüchtlinge – meist Frauen, Kinder und ältere Menschen – angekommen. Und es werden täglich mehr. Die Geflüchteten werden von der Bevölkerung mit offenen Armen und Mitgefühl empfangen. Doch was fehlt, sind genügend Unterkünfte beziehungsweise Wohnungen, zumal davon auszugehen ist, dass die Geflüchteten über längere Zeit nicht in ihre durch Bomben zerstörte Heimat zurückkehren können.