Die örtliche Showtanzgruppe Elztalzauber war zusammen mit dem katholischen Junggesellenverein Gastgeber des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Moselkern, der abermals an zwei Wochenendtagen stattfand. Dieser entpuppte sich in seiner attraktiven Aufmachung einmal mehr als treffliches Event für die ganze Familie. Bewährter Austragungsort für die beliebte Veranstaltung war auch in diesem Jahr der Moselparkplatz „Kleines Caféhaus“.