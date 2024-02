Plus Cochem/Lutzerath Kreisverwaltung lehnt Bauantrag ab: Streit um Büroräume für islamischen Verein Kann ein islamischer Kulturverein einen ehemaligen Imbiss in einem Gewerbegebiet als Büro- und Beratungsraum nutzen? Oder schließt dies der Bebauungsplan aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Kreisrechtsausschuss. Von Dieter Junker

Die Islamische Kulturelle Friedensgesellschaft e. V. Cochem hatte dies in Lutzerath beantragt, die Ortsgemeinde stellte ihr Einvernehmen dazu aber nicht her, und der Kreis lehnte im vergangenen Jahr den entsprechenden Bauantrag ab, wogegen wiederum der Verein Widerspruch einlegte. Die Islamische Kulturelle Friedensgesellschaft mit Sitz in Cochem, der rund 20 Mitglieder angehören, ...