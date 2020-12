Cochem-Zell

Zwei Fälle einer Coronavirus-Infektion in der Kreisverwaltung zwingen das Kreishaus zu drastischen Maßnahmen: Von Montag, 16. März, sind die Türen der Verwaltung in Cochem bis vorerst zum Freitag, 20. März, geschlossen. „Dies ist notwendig, um das Infektionsrisiko für die Besucher und die Belegschaft zu minimieren“, sagt Kreissprecherin Sarah Kühne. Auch in der VG-Verwaltung Ulmen ist eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert.