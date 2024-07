Plus Mörschbach

Kreissynode Simmern-Trarbach: Seelsorgerlich Kirche sein und Menschen erreichen

Von Dieter Junker

Foto: Dieter Junker

Um seelsorgerlich Kirche zu sein und den Menschen in ihren Lebenslagen das Evangelium näher zu bringen, gehen die Protestanten im Hunsrück und an der Mosel ganz neue Wege. Auf der Kreissynode des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, die in Mörschbach tagte, wurden dazu nun entsprechende Grundsatzbeschlüsse gefasst und die Vorgaben der Kreissynode 2023 umgesetzt. Worum es ging.