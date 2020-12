Kreismusikverband Cochem-Zell: Viele Vereine wegen Corona in Not

Cochem-Zell

Der Kreismusikverband Cochem-Zell ermuntert seine angeschlossenen Musikvereine und Spielmannszüge, dass man zwar das gefährliche und heimtückische Corona-Virus nicht unterschätzen darf, dass es aber auch ein Leben danach geben wird. Das Vereinsleben ist seit Mitte März aber fast zum Erliegen gekommen und Proben, Konzerte oder andere musikalischen Aufführungen finden aus gutem Grunde nicht mehr statt, bedauert Kreismusikchef Philipp Thönnes, der aber auch motivierend anmerkt, „dass es an Sonntagabenden in verschiedenen Orten im Kreis Cochem-Zell von vielen Balkonen, Terrassen oder Haustüren wie etwa in Brohl oder in Treis-Karden fröhlich-besinnliche Blasmusik ertönte, die – ganz europäisch gedacht – an die Balkonkonzerte in Italien erinnert”.