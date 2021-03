Kreis zieht die Zügel wieder an – neue Einschränkungen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Cochem-Zell liegt nach einer kurzfristigen Erleichterung wieder bei eine Wert über 50. Daher greift nun die Notbremse, ab Karfreitag gelten neue Einschränkungen. Die Geierlaybrücke wurde am Mittwoch für Besucher gesperrt, ab Freitag gilt in Cochem in Bernstraße, Herrenstraße, Liniusstraße und Pater-Martin-Straße wieder eine Maskenpflicht von 10 bis 19 Uhr.