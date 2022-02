Kreis stellt vorab Gelder für Impfstelle bereit

Für die kommunale Impfstelle in Bremm hat der Kreis 280.000 Euro an außerplanmäßigen Ausgaben im Haushalt bereitgestellt. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Kreisausschuss einstimmig. Diese Ausgaben werden, mit Ausnahme der Kosten für eigenes Verwaltungspersonal, vom Land Rheinland-Pfalz erstattet. „Bei den Haushaltsplanungen für 2022 war nicht abzusehen, dass nach Schließung des Landesimpfzentrums in Landkern Ende September in diesem Jahr eine kommunale Impfstelle zur Impfung der Cochem-Zeller eingerichtet werden muss“, erläuterte Landrat Manfred Schnur im Kreisausschuss. Entsprechend wurden im Etat 2022 keine Haushaltsmittel eingestellt.